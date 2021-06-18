РИАМО - 18 июн. Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев подтвердил, что людям, которые привились «Спутником V», нужно проходить вакцинацию раз в 1-2 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ревакцинироваться «Спутником» через год, через два нужно, его эффективность сохраняется», — сказал Гриднев.

По его словам, нужно однозначно делать вторую вакцину, но со значительными интервалами.

Также в Минздраве сообщили, что для ревакцинации подходит однокомпонентный «Спутник Лайт».

В России за минувшие сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса. Умерли 453 пациента, выздоровели 10 954 человека.

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