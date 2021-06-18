РИАМО - 18 июн. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 1 мая стартовала программа лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус», с тех пор бонусные купоны получили почти 27 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Скидки и промокоды чаще всего брали для OZON, Бургер Кинг и клуба выгодных покупок Frogogo.

«После запуска программы с помощью онлайн сервисов МособлЕИРЦ прошло более 1,36 млн. оплат. Наиболее активно «Коммунальным бонусом» воспользовались жители городских округов Балашиха, Одинцово и Люберцы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Программа «Коммунальный бонус» доступна для жителей, которые являются клиентами МособлЕИРЦ и оплачивают коммунальные счета онлайн. Оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн можно несколькими способами: в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

После оплаты человек автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где может выбрать любое интересное предложение - от сферы культуры и развлечений, кафе и ресторанов до магазинов товаров для спорта, красоты и здоровья.

Чтобы зарегистрироваться, достаточно иметь любую квитанцию МособлЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Замечания и предложения по работе личного кабинета МособлЕИРЦ можно направлять по электронной почте otzivlk@mosobleirc.ru. МособлЕИРЦ будет благодарен за обратную связь, внимательно рассмотрит и учтет пожелания пользователей.