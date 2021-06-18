РИАМО - 18 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 254 случая Covid-19, наибольшее количество заражений за сутки выявлено в Королеве (164) и Люберцах (144), сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.
121 случай Covid-19 выявлен в Сергиевом Посаде, 70 – в Красногорске, 45 – в Орехово-Зуеве, 41 – в Коломне, 38 – в Ступине, 37 – в Дубне, 36 – в Ленинском округе, 35 – в Раменском, по 33 – в Мытищах, Одинцове и Химках, 27 – в Истре, по 26 – в Воскресенске и Подольске, по 25 – в Рузе и Серебряных Прудах, по 23 – в Домодедове, Можайске и Наро-Фоминском округе, 22 – в Озерах, 20 – в Волоколамском округе, 15 – в Серпухове, 13 – в Балашихе, по 11 – в Богородском округе и Электрогорске.
По 10 случаев коронавируса выявили в Дмитрове, Ивантеевке, Пушкине, Щелкове и Электростали, 9 – в Дзержинском, 7 – в Лобне, по 6 – в Клину, Луховицах, Реутове и Солнечногорске, по 5 – в Зарайске, Красноармейске и Краснознаменске, по 4 – в Лыткарине и Шатуре, по 3 – в Бронницах, Павловском Посаде и Чехове, по 2 – во Власихе, Жуковском, Котельниках и Фрязине.
По 1 случаю коронавирусной инфекции выявили в Долгопрудном, Кашире, Лосино-Петровском и Черноголовке.
Ни одного случая Covid-19 не выявили в Егорьевске, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Талдоме и Шаховской.
С начала пандемии в Подмосковье выявили 287 448 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6 317 человек, выздоровели после лечения 236,9 тыс. пациентов.
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