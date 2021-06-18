РИАМО - 18 июн. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Он прошел вакцинацию в одном из пунктов Подмосковья.

Ранее всех сотрудников и госслужащих транспортной отрасли обязали привиться. Такие меры приняла главный санитарный врач Московской области.

В настоящий момент прививки сделали более 25 тыс. работников транспортной и дорожной отрасли Подмосковья.

За сутки в Подмосковье зарегистрировали 1 254 случая коронавируса. Всего на данный момент в Московской области выявлено 287 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 317 человек, выздоровели и выписались 236 900 человек.

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