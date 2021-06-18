РИАМО - 18 июн. Подмосковные производители мороженого и сыра начали вводить обязательную маркировку своей продукции, для этих целей приобретено необходимое оборудование, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Первый этап введения обязательной маркировки молочной продукции в категориях «сыры» и «мороженое» начался в России 1 июня.

«Все производители сыров и мороженого Московской области зарегистрировались и поставили на учет свою продукцию в государственной информационной системе маркировки товаров «Честный знак», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что молокоперерабатывающие предприятия приобрели оборудование для проведения этикетирования.

Продукция маркируется с помощью нанесения на упаковку двухмерного DataMatrix-кода. В этом коде есть информация о названии товара и его производителя, стране производства, собственнике товара и т. д.

Для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров, которые самостоятельно производят указанные продукты, действует отсрочка по введению маркировки до 1 декабря 2022 года.

Второй этап введения маркировки молочной продукции сроком годности более 40 дней начнется 1 сентября этого года.