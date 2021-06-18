РИАМО - 18 июн. Экстренная медицинская помощь будет оказываться всем жителям столицы без исключения, независимо от статуса вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Плановая госпитализация теперь проводится только при наличии прививки от Covid-19. При этом есть важные исключения, когда плановая госпитализация невакцинированных больных допустима.

«Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи», - сказал Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

18 июня в столице выявили 9056 новых случаев коронавируса. Популяционный иммунитет в столице оказался ниже, чем рассчитывалось ранее и составляет 25%. В городе от Covid-19 привились 1,5 млн человек.

С 21 июня в столице отменяются нерабочие дни, введенные с 15 июня. Ограничительные мероприятия в связи распространением Covid-19 продлены по 29 июня включительно. Сделать прививку от коронавируса можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

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