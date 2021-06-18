РИАМО - 18 июн. 9-й арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС Подмосковья, которое не стало вносить ООО «Устройство-3» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Ранее в управление поступило обращение о том, чтобы внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на капремонт спортивно-оздоровительного комплекса. Обращение поступило в управление от спортивной школы «Черноголовка».

Заказчик направил фирме претензии. Согласно им, Общество нарушает сроки и условия по работам. Далее фирма направила в адрес заказчика письма, согласно которым, уведомила его о нарушениях в проектно-сметной документации, а также о том, что выполнить работу по контракту невозможно.

Управление установило, что проектно-сметная документация действительно нуждается в корректировке. Помимо прочего, фирма предоставила экспертное заключение, исходя из которого, выполнить работы невозможно в связи со значительными расхождениями между проектом и сметой.

Так, управление решило не включать фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик с этим не согласился и обратился в суд. После этого 9-й арбитражный апелляционный суд отказал заказчику в удовлетворении его требований.