РИАМО - 18 июн. Улучшение качества транспортного обслуживания с помощью обращений жителей обсудили на еженедельном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Московской области установлен регламент контроля перевозчиков на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Он опирается на 5 источников информации: соблюдение расписания, выполнение рейсов, нарушение схемы движения, жалобы на портале «Добродел», наличие расписания на остановках. На территории Одинцовского округа низкие показатели в работе зафиксированы у компаний «Мострансавто» и «Стартранс».

Основные жалобы у жителей возникают на работу звенигородских маршрутов №№22, 23, 25, 28. Причинами чаще всего являются регулярные технические неисправности и отмены рейсов. Также в социальные сети поступали жалобы на отсутствие возможности безналичной оплаты. Администрацией совместно с контролирующим органом проводятся проверки на маршрутах с целью выявления нарушений.

«Работа системная и большая по общественному транспорту и по улучшению качества услуг. Беспокоит меня, конечно, филиал «Мострансавто». Большое количество маршрутов требует нашего пристального внимания — где сбой по расписанию, где пропускают остановки и так далее. Давайте проведем на следующей неделе совещание. Я попрошу приехать директора главного офиса «Мострансавто» и подробно разберем все те проблемы, которые на сегодняшний день еще остались — по подвижному составу, по сбою расписания. Вопрос по работе «Мострансавто» уже необходимо выносить на региональный уровень», — сказал Иванов.

На территории Одинцовского округа функционирует 140 автобусных маршрутов, из них 80 муниципальные. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставляются на 34. В настоящее время ежедневный пассажиропоток уже превысил уровень, установленный до пандемии, — 111 тысяч человек. Каждый день выполняется 4700 рейсов.