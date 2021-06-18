РИАМО - 18 июн. Два врача из медорганизаций Подмосковья в Коломне и Домодедове стали призерами Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Итоги конкурса подвела Центральная конкурсная комиссия Минздрава России.

Светлана Фролова из Домодедовской больницы заняла третье место в номинации «Лучший участковый педиатр». Елена Васильева из Коломенской больницы заняла второе место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».

«Очень приятно, что в нашей системе здравоохранения работают такие профессиональные медицинские кадры, которые отмечены экспертным жюри федерального Минздрава. От всей души желаю нашим призерам успехов в работе, счастья, благополучия, а также благодарю их за работу на благо жителей региона», - сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На третий этап Всероссийского конкурса врачей поступило 609 работ из 58 регионов и 8 федеральных органов исполнительной власти.