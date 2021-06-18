РИАМО - 18 июн. На территории больницы в столичной Коммунарке построят перинатальный центр, амбулаторно-поликлинический и детский корпуса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, продолжаются работы по сооружению объектов второй очереди больничного комплекса в Коммунарке. В настоящее время завершено строительство подстанции скорой помощи и детского инфекционного корпуса, а также обустройство вертолетной площадки. В тоже время продолжается возведение перинатального центра, амбулаторно-поликлинического и детского корпусов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новый роддом будет рассчитан на 130 мест и станет первым акушерским стационаром на территории новой Москвы. Здание строят по индивидуальному проекту и с учетом всех современных технологий.

Бочкарев добавил, что рядом построят 7-этажное здание амбулаторно-поликлинического корпуса. Тут планируют разместить консультативно-диагностическое отделение на 500 посещений, отделение эндоскопии, бактериологическую лабораторию, отделение гемодиализа и дневной онкостационар на 27 коек.

Детский корпус больницы будет рассчитан на 180 коек. В нем обустроят операционный блок, дневной стационар и другие отделения.

«В нем запланированы приемное, педиатрическое, нейротравматологическое отделения, а также отделения общей хирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, несколько диагностических отделений разного профиля, отделения патологии и реанимации новорожденных», – отметил Бочкарев.

В пятницу председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус, построенный в рамках второй очереди многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. По словам Собянина, все четыре будущих корпуса займут порядка 60 тыс. кв. м, а площадь всей больницы составит 160 тыс. кв. м.

«Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля начала строиться и в таком объеме», - отметил Собянин.