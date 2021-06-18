РИАМО - 18 июн. Чтобы не создавать опасную для распространения коронавируса ситуацию, выборы в Госдуму решили проводить в течение 3 дней подряд: 17, 18 и 19 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК России.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней», - сказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что в приоритете находится здоровье граждан.

Расписание предвыборных мероприятий

Выдвижение кандидатов и составление списка кандидатов продлится с 18 июня по 12 июля. Представление в ЦИК России списков кандидатов начнется не позднее 13 июля. С 5 июля по 4 августа будет проходить представление документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов.

Регистрацию кандидатов, списков кандидатов или отказ в регистрации можно сделать не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.

Предвыборная агитация в СМИ пройдет с 21 августа до 00:00 17 сентября. Публикация предвыборных программ политпартий разрешена не позднее 29 августа.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК, МФЦ или через единый портал госуслуг можно с 2 августа по 13 сентября, а в УИК – с 8 по 13 сентября

Голосование и определение результатов выборов

Дни голосования – 17, 18 и 19 сентября. Размещение протоколов УИК в сети Интернет должно произойти не позднее 4:00 20 сентября (при совмещении выборов – не позднее 6:00 20 сентября). Общие результаты должны установить не позднее 4 октября. Официальная публикация результатов произойдет не позднее 9 октября.