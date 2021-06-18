РИАМО - 18 июн. Чтобы не создавать опасную для распространения коронавируса ситуацию, выборы в Госдуму решили проводить в течение 3 дней подряд: 17, 18 и 19 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК России.
Она подчеркнула, что в приоритете находится здоровье граждан.
Расписание предвыборных мероприятий
Выдвижение кандидатов и составление списка кандидатов продлится с 18 июня по 12 июля. Представление в ЦИК России списков кандидатов начнется не позднее 13 июля. С 5 июля по 4 августа будет проходить представление документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов.
Регистрацию кандидатов, списков кандидатов или отказ в регистрации можно сделать не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.
Предвыборная агитация в СМИ пройдет с 21 августа до 00:00 17 сентября. Публикация предвыборных программ политпартий разрешена не позднее 29 августа.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК, МФЦ или через единый портал госуслуг можно с 2 августа по 13 сентября, а в УИК – с 8 по 13 сентября
Голосование и определение результатов выборов
Дни голосования – 17, 18 и 19 сентября. Размещение протоколов УИК в сети Интернет должно произойти не позднее 4:00 20 сентября (при совмещении выборов – не позднее 6:00 20 сентября). Общие результаты должны установить не позднее 4 октября. Официальная публикация результатов произойдет не позднее 9 октября.
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