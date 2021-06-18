РИАМО - 18 июн. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что при заражении индийским штаммом коронавируса у заболевшего появляются насморк и головная боль, также болит горло, сообщает Газета.ru.

«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием», — сказала Голикова.

Она добавила, что так как больные не различают симптомы простуды и коронавирусной инфекции, они запускают заболевание. Через 3-5 дней болезнь переходит в более тяжелую стадию. Поэтому при появлении симптомов заболевания необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице у 89,3% зараженных выявлен мутировавший индийский штамм коронавируса. Новая разновидность Covid-19 оказалась более агрессивной, чем уханьский штамм, и распространяется быстрее.

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