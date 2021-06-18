РИАМО - 18 июн. Строительство вертолетной площадки с диспетчерским пунктом завершают на территории больницы в Коммунарке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новая вертолетная площадка на территории больницы в Коммунарке готовится к вводу в эксплуатацию. Благодаря ей больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что, согласно планам, вертолетной площадкой смогут пользоваться не только медики, но и противопожарные службы.

Бочкарев отметил, что объект, возведение которого подходит к концу, входит во II очередь строительства. В рамках нее возведена подстанция скорой помощи и детско-взрослый инфекционный корпус.

В пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в Коммунарке детский инфекционный корпус.

По словам Собянина, на текущий момент в Коммунарке введен детский инфекционный корпус, а детская больница и лучевой корпус – проектируются. Площадь 4 корпусов, которые здесь планируется ввести, составит порядка 60 тыс. кв. м. Суммарно площадь объектов составит 160 тыс. кв. м. Таким образом, больница, которую возводят в чистом поле с нуля и в таком объеме, стала самой крупной на постсоветском пространстве.