РИАМО - 18 июн. Около 1,2 млн человек уже привили от коронавируса в Подмосковье, власти планируют нарастить объемы вакцинации до 30-50 тыс. инъекций в сутки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова приняла решение о введении обязательной вакцинации работников сферы услуг. Прививки должны сделать не менее 60% от общей численности сотрудников таких предприятий и организаций.

«Мы видим хороший темп вакцинации, так как предписание главного санитарного врача было своевременным и мы успели подготовиться», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».​

Для создания коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса 60% населения, в Подмосковье это 3,8-4 млн человек.

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