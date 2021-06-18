РИАМО - 18 июн. Около 225 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в Подмосковье, жители продолжают записываться на прививку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запись идет, люди понимают, что это не принуждение, так как это наша задача - позаботиться о них и чтобы вакцина везде была доступна», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».​

Ранее в Подмосковье запустили розыгрыш квартиры среди тех, кто с 15 по 25 июня введет первый компонент вакцины от коронавируса в пункте, подведомственном областному Минздраву. Среди участников разыграют трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове.

«Квартира – это хорошо, но жизнь и здоровье намного лучше! Никто не думал, что будет такой резкий скачок (заболеваемости - ред.). Сейчас врачи в прямом смысле работают день и ночь», — отметил Воробьев.​

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Прививки должны сделать не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

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