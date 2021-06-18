РИАМО - 18 июн. Коечный фонд для лечения больных с коронавирусом увеличат в Подмосковье до 15 тыс. штук, в том числе будут развернуты койки в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас развернуты 12,5 тыс. коек. Мы ожидаем, что их количество достигнет 15 тыс. Нам помогает министерство обороны, в понедельник откроют койки в «Патриоте», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что в прошлый пик пандемии максимальное количество ковидных коек в Подмосковье составило около 19 тыс.​

Ранее Воробьев сообщил, что Московская область мобилизовала все силы для борьбы с пандемией коронавируса.

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