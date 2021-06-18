РИАМО - 18 июн. Порядка 7-8 столичных кафе и ресторанов выразили желание стать участниками эксперимента по созданию Covid-free зон, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В таких кафе и ресторанах будут работать вакцинированные сотрудники, а гостей будут обслуживать по предъявлению сертификата о получении последнего компонента прививки от Covid-19», - сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Эксперимент по введению Covid-free зон в ресторанах стартует в Москве 19 июня. Посещение таких заведений будет возможно по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. Скачать QR-код можно будет с портала госуслуг.

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