РИАМО - 18 июн. Подмосковные власти не планируют объявлять локдаун из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы делаем все, чтобы избежать локдауна, но ограничения есть - нужно носить маску, ведь заболеть очень просто. Ключевое - обезопасить себя маской и быть аккуратным», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что локдаун может «остановить» экономику, что приведет к большим финансовым потерям.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье должны провести обязательную вакцинацию от Covid-19 не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других.

По 20 июля в Подмосковье действуют ограничения на проведение спортивных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных и других мероприятий с количеством участников более 50 человек.

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