РИАМО - 18 июн. Лауреатов премии «Читай Россию/Read Russia» наградят на книжном фестивале «Красная площадь» в столице 19 июня. Премией поощрят лучшие переводы произведений русской литературы на иностранные языки по итогам 2018-2020 годов, сообщает пресс-служба фестиваля.

На соискание премии подали 176 заявок из 30 стран. Длинный список номинантов опубликовали 31 октября прошлого года, туда вошли 90 переводов произведений русской литературы из 23 стран. В шорт-лист, который был опубликован 7 ноября, вошли 38 переводов из 16 стран. В финал попали 19 переводов из 14 стран. Победителей объявили 22 декабря в Библиотеке иностранной литературы.

Победителями в номинации «Классическая русская литература» стали Угур Бюке, Сабри Гюрсес и турецкое издательство Alfa за перевод полного собрания сочинений Льва Толстого, сохранение стилистического единства произведений и вклад в развитие российско-турецких переводческих и культурных связей.

Лауреатами в номинации «Литература ХХ века» (произведения, созданные до 1990 года) стали Клаудиа Дзонгетти и издательство Adelphi за издание сборника рассказов Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско».

В номинации «Современная русская литература» (произведения, созданные после 1990 года) победили Хорхе Феррер, который перевел роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» (издательство Acantilado, Испания), и Любинка Милинчич и издательство Russika (Сербия) за перевод романа Алексея Варламова «Мысленный волк».

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали Энтони Вуд и издательство Penguin Random House (США) за перевод лирики Александра Пушкина.

Победителей наградят 19 июня в 20:15 в «Литературной гостиной» фестиваля «Красная площадь».