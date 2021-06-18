РИАМО - 18 июн. Из-за борьбы с пандемией столичные медики испытывают колоссальную физическую и психологическую нагрузку. Сделав прививку от коронавируса, горожане смогут облегчить им работу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник поздравил врачей с наступающим профессиональным праздником. В этом году День медицинского работника будет отмечаться 20 июня.

«Надо понимать, что у них (врачей - ред.) есть и психологическая, и физическая усталость. Вопрос даже не в мощностях. Чем мы им можем помочь? Да просто взять и защитить самих себя, и это будет самая лучшая помощь. И лучшим подарком к празднику», - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% граждан, работающих в сфере услуг. До 1 июля в городе создадут информационную систему для контроля за вакцинацией.

Популяционный иммунитет от коронавируса в Москве оказался ниже, чем рассчитывалось ранее, и составляет 25%. От Covid-19 привились 1,5 млн горожан. Сделать прививку можно в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и других общественных пространствах.

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