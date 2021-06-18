РИАМО - 18 июн. Российские авиакомпании увеличат количество рейсов в Азербайджан, Армению, Австрию и Грецию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, будет увеличено количество рейсов в Финляндию, Швейцарию, Хорватию и Катар с 28 июня.

Ранее российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. Кроме того, возобновится авиасообщение с США, Италией, Иорданией, Ирландией и другими странами.

До этого были возобновлены авиаперелеты между Россией и Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Авиасообщение прерывалось из-за пандемии коронавируса.

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