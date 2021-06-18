РИАМО - 18 июн. В России одобрили возобновление авиасообщения с Турцией с 22 июня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее специалисты из России посетили Турцию. Там соблюдается масочный режим и организован контроль, доступны маски и санитайзеры, рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, Россия возобновит авиасообщение с Бельгией, Ирландией, Иорданским Хашимитским Королевством, Италией, Болгарией, Кипром, Северной Македонией. С США также возобновят воздушное сообщение, но ограничат число рейсов.

Турецкие курорты закрыли для российских туристов 15 апреля этого года. Такой шаг был обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этой стране. Там активно росло число зараженных Covid-19. Авиасообщение с другими странами также было прекращено из-за пандемии.

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