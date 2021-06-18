РИАМО - 18 июн. Открытие зон для привитых от Covid-19 в московских ресторанах позволит горожанам жить нормальной жизнью в условиях пандемии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Борьба с коронавирусом — это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. <...> Поэкспериментируем, сделаем (Covid-free зоны в ресторанах - ред.), я думаю, получится. По крайней мере такой хороший сигнал и бизнесу и горожанам, что можно и жить по-другому, нормально жить, даже в условиях пандемии», - сказал Собянин в интервью Первому каналу.
По его словам, главное условие для посещения таких ресторанов - наличие прививки. Данная мера уже показала себя во многих городах Европы.
Эксперимент по введению Covid-free зон в московских ресторанах стартует 19 июня. Посещение таких заведений будет возможно по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. Скачать QR-код можно будет с портала госуслуг.
В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, торговых центрах и других местах.
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