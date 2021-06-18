РИАМО - 18 июн. За последние сутки запись на вакцинацию от коронавируса в Москве увеличилась в 4 раза. Важно, что жители понимают серьезность ситуации, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло – мы фиксируем увеличение в четыре раза, по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы», – сказала вице-мэр.

По ее словам, важно, что москвичи понимают серьезность ситуации, не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Ракова подчеркнула, что это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Сейчас в Москве проходит массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, а также без предварительной записи: в павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах госуслуг, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

Также можно платно привиться в частных клиниках, оплачивая только услуги медсестры, но не лекарство.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>