РИАМО - 19 июн. Расписание некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги изменится с субботы из-за работ по модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба магистрали.

С 17:00 19 июня до 07:00 20 июня на втором главном пути станции Тимирязевская демонтируют второе пролетное строение. На время этих работ движение поездов на участке Москва-Бутырская – Марк организуют по соседним путям.

Кроме того, некоторые поезда будут отправляться и прибывать раньше либо позже обычного. Ряд поездов проследуют по укороченному маршруту, а некоторые выведут из расписания.

Для удобства пассажиров «Аэроэкспресс» увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов. Они отправляются от станции метро «Ховрино» и из аэропорта Шереметьево каждые 15 минут в часы пик и каждые 20 минут в остальное время.​