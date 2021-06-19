РИАМО - 19 июн. С 19 июня до 4 сентября закрыты выходы 7 и 8 в северном вестибюле станции «Калужская» Калужско-Рижской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По рабочим дням с 07:00 до 10:00 северный вестибюль теперь работает только на выход. С понедельника по четверг с 17:00 до 20:00 северный вестибюль работает только на вход, в пятницу - с 16:00 до 20:00.

Южный вестибюль станции «Калужская» (выходы 1-6) продолжает функционировать в обычном режиме. Пассажирам необходимо учитывать ограничения при планировании поездки.

Работу северного вестибюля станции «Калужская» ограничили в связи со строительством пересадки на Большую кольцевую линию.

Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной в мире. Длина БКЛ составит 70 км, на ветке разместится 31 станция. Данная линия позволит объединить периферийные районы столицы.