РИАМО - 18 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным медикам и призвал их защитить горожан от новой волны коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости. <...> Мы за последний год работаем как одна команда, с учетом того, что у нас одни дела и одни вызовы, проблема пандемии», — сказал мэр.

По его словам, без командной работы так эффективно выстроить борьбу с болезнью не удалось бы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус в Коммунарке.

С 21 июня в столице отменяются нерабочие дни, введенные с 15 июня. Ограничительные мероприятия в связи распространением Covid-19 продлены по 29 июня включительно.

В Москве также вводятся Covid-free зоны в ресторанах, которые будут принимать посетителей с подтвержденной прививкой без ограничений.

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