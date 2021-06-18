РИАМО - 18 июн. С 14 по 20 июня в Одинцовском округе проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Оно направлено на снижение количества ДТП с участием пешеходов, а также на общее усиление профилактической работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Представители ОГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу и 10 батальона 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области сообщают, что в зоне ответственности подразделений за 5 месяцев 2021 года произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В этих ДТП погибли 7 и пострадал 21 пешеход.

Ожидаемый эффект от акции «Пешеходный переход» - снижение количества и тяжести происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Особое внимание инспекторы ГИБДД обращают на пресечение нарушений при проезде регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Сотрудники Госавтоинспекции с сожалением отмечают, что на сегодняшний день именно пешеходы остаются наименее дисциплинированной категорией участников дорожного движения.

Сотрудниками одинцовской Госавтоинспекции и 10 батальона 1 полка ДПС (Северный) уже выявлено 1585 водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов.

Одинцовская Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными, при приближении к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов.