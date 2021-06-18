РИАМО - 18 июн. В рамках нацпроекта «Образование» на новом этапе строительства учебного кластера на базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном рабочие бетонируют стены технического подполья кампуса и продолжают разработку котлована технопарка и устройство бетонной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 160 человек и 14 единиц техники. Строительная готовность объекта составляет 5,5%. Работы в графике. В ходе строительства начальной школы ведутся работы по бетонированию стен третьего этажа», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Все работы идут по по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершить строительство начальной школы планируют в августе 2022 года. На втором этапе в августе 2023 года планируют закончить строительство детского технопарка и кампуса.

Еще один образовательный кластер создадут в Одинцовском округе. Это будет кластер гуманитарного профиля на базе гимназии имени Примакова.