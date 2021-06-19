РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В СНТ «Пехорка» городского округа Люберцы в субботу будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщает Люберецкая областная больница.

С 11:00 до 15:00 на территории СНТ «Пехорка» (поселок Красково) у дома №56 будет проводиться вакцинация от коронавирусной инфекции с подробным осмотром врача. Мобильный пункт вакцинации будет представлен работой врачей и медицинских сестер поликлинического отделения №7 Люберецкой областной больницы.

Вакцинироваться может любой желающий старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис или СНИЛС. О повторной вакцинации будет сообщено дополнительно.

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