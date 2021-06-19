РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Фестиваль по рыбной ловле «Петрица-2021» проведут в субботу в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

Рыболовов округа приглашают с 16:00 до 20:00 на фестиваль по климовскому двоеборью - ловле одновременно на донку (фидер, пикер) и поплавочную удочку. Фестиваль проводит Климовский рыболовный клуб при поддержке спорткомитета Подольска. Цель - популяризация любительской рыбалки.

Фестиваль будет проходить у впадения реки Рожай в Петрицу (Нижняя Сосновка). Для участия в соревнованиях рыболовам необходимо зарегистрироваться в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».