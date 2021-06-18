РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске за минувшие сутки выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зафиксировали 11 406 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье зарегистрировали 1 254 случая коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 287 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 317 человек, выздоровели и выписались 236 900 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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