РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В детском оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске пожарные провели учебную эвакуацию и показали, как работает их оборудование, сообщило Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

В пятницу работники 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели учебную эвакуацию и организовали показ специальной техники и оборудования в детском оздоровительном лагере «Ромашка» в сельском поселении Лаговское.

Огнеборцы пожарного расчета начальника караула Вазгена Петросова показали ребятам работу пожарно-спасательной техники, рассказали о причинах возникновения опасных ситуаций, объяснили порядок действий при возникновении пожара, напомнили телефоны оперативных служб 01 и 112 для вызова экстренной помощи.

Восторг у детей вызвал момент подачи воды из пожарного ствола. В жаркую погоду каждый хотел нырнуть под поток прохладной свежести. Дети получили необходимый для лета заряд положительных эмоций и отличного настроения.

Неожиданно приятной стала встреча в лагере с дочерью одного из работников 258-й пожарной части теруправления Марией Семиной. Ее папа Евгений Семин уже 33 года работает в пожарной охране. Девочка гордится своим отцом, он настоящий герой, который всегда готов прийти на помощь.