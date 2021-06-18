РИАМО - 18 июн. В Орехово-Зуевском округе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия, им оказался местный житель 1965 года рождения, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе обыска жилища злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с револьвером, 64 патронами калибра 5,4 мм для огнестрельного оружия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Результаты обследования, по словам Петровой, показали, что изъятое – огнестрельный револьвер и 20 патронов калибра 5,4, пригодные для стрельбы. Остальные боеприпасы планируется исследовать в рамках уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.