РИАМО - 18 июн. По результатам проверок Роспотребнадзора 8 из 12 подходящих для купания водоемов Москвы по состоянию на 18 июня приняты в эксплуатацию, сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Москве.

Исследования воды проводят один раз в 10 дней. По 42 пробам воды РНК-коронавирусной инфекции не обнаружили ни в одном водоеме, проведены замена песка и акарицидные обработки.

Специалисты также оценивают санитарные меры в прибрежной торговле и питании, берут пробы песка и выявляют клещей на пляжах. Москвичам напоминают об обязательной социальной дистанции в зонах отдыха.

Соответствуют санитарным нормам для купания:

ВАО - Путяевский пруд, озеро Белое.

ЗАО - озеро Мещерское.

СЗАО - «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3».

ЗелАО - Большой городской пруд, Черное озеро, Школьное озеро.

Большой Садовый пруд на севере столицы сейчас находится на контроле Госсанэпиднадзора, а пляжные комплексы «Бич Клаб» (САО) и «Тропарево» (ЮЗАО) находятся на реконструкции.

Из 42 зон отдыха без купания Роспотребнадзор одобрил 40:

ЦАО - Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы.

САО - Ангарские пруды, Головинские пруды, парк «Дружба», прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь».

СВАО - Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Лианозовский пруд, пруды №№3-6 на территории ВДНХ, Садовый пруд.

ВАО - Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Круглый пруд, Лебедянский пруд, Серебряно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, Черкизовский пруд.

ЮВАО - Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды, Люблинские (Верхний, Нижний) пруды, Шибаевский пруд.

ЮАО - Борисовские пруды.

ЮЗАО - Андреевская набережная реки Москвы, «Битца».

ЗАО - Мазиловский пруд.

СЗАО - Кировская пойма, парк «Северное Тушино», «Химки-2», Строгинская пойма.

ЗелАО - декоративный пруд в 15 мкрн., Дунькин пруд в 12 мкрн., пруд Быково болото, пруд на ручье Ржавка.