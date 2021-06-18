РИАМО - 18 июн. Ход прививочной кампании на территории Одинцовского округа рассмотрели на еженедельном совещании главы муниципалитета с представителями администрации и начальниками территориальных управлений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье в последние дни обострилась. В связи с ростом заболеваемости Covid-19 главным санитарным врачом Московской области было принято решение об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

По словам заместителя главы администрации Одинцовского округа Олега Дмитриева, первым компонентом вакцины в муниципалитете привиты уже более 53 тыс. человек.

«Оба компонента «Спутника V» получили 48 090 граждан. У нас сегодня в наличии 1051 койка для больных коронавирусом. Из этого количества 958 коек в настоящий момент занято. В ближайшие дни планируется значительное увеличение коечного фонда. Дополнительные места появятся за счет терапевтического отделения Одинцовской областной больницы, КЦВМиР в Звенигороде и вновь разворачиваемого временного госпиталя в парке «Патриот», - сказал Дмитриев.

Замглавы администрации подчеркнул, что со стороны населения запрос на вакцинацию растет.

«В муниципалитете открыто 22 пункта вакцинации по 17 адресам. Пять из них расположены в крупных торговых центрах. Еще 15 – в поликлиниках и амбулаториях. Кроме того, один круглосуточный прививочный кабинет работает в хирургическом корпусе ООБ. В случае необходимости количество точек вакцинации мы сможем увеличить», - отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В ходе совещания участникам еще раз напомнили содержание нормативно-правовых актов, предусматривающих введение на территории Московской области дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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