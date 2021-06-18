РИАМО - 18 июн. Для ремонтных работ на 1-й Тверской-Ямской улице привлекут более 2,3 тыс. человек, для рабочих создадут комфортные условия, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В пятницу вечером начнется ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Движение на этом участке с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня будет полностью перекрыто.

«Было принято решение сосредоточить на этом участке большое количество рабочей силы, это более 2 300 человек и 1 400 единиц различной техники. Это асфальто-укладочная и самосвальная техника, которая будет здесь работать, чтобы уложиться в сроки», - сказал Бирюков.

Для рабочих будут созданы комфортные социально-бытовые условия. Им организуют питание и питьевой режим. Также будут работать полевые кухни.

Бирюков отметил, что в 2016 году для ремонта 1-й Тверской-Ямской улицы применялась новая технология, которая позволила качественно и бесшовно уложить асфальт. Работы завершили быстрее ожидаемого, а срок эксплуатации дорожного покрытия составил 4 года вместо 3 лет.