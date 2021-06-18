РИАМО - 18 июн. Московский драматический театр им. А.С. Пушкина закрывает 71 сезон 29 и 30 июня. Зрители увидят полюбившиеся спектакли с великолепными актерскими составами. В эти дни на сцене покажут премьеры сезона: «Между делом» и «Обычный конец света», а также комедию «Эта прекрасная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Спектакль «Между делом» Евгения Гришковца впервые был сыгран в феврале 2021 года. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости.

«Эту пьесу я написал в начале февраля 2020 года. Многие, прочитавшие ее, стали говорить, что с ней надо идти в Театр Пушкина – там для нее лучшая труппа. И, действительно, артисты отнеслись к пьесе с большим вниманием, откликнулись на те непростые темы, о которых сегодня важно, но очень трудно говорить», – сказал Гришковец.

В главных ролях: Алексей Агранович/Александр Арсентьев, Александра Урсуляк, Владимир Майзингер, Таисия Вилкова/Елизавета Кононова. Последний показ сезона – 29 июня.

Еще одна яркая премьера 71 сезона – спектакль «Обычный конец света» Данила Чащина. Первые показы состоялись в конце 2020 года на сцене филиала Театра им. Пушкина. В ролях: Андрей Кузичев, Анастасия Лебедева, Александр Матросов, Наталья Рева-Рядинская и Вера Воронкова. Это история о том, как в современном мире разрушены коммуникации, о стене, которая может разделить даже самых близких людей, и о горячем желании взаимопонимания. Последний показ сезона – 29 июня.

Легкая комедия по пьесе «Луна над Буффало», получившая на сцене Театра им. Пушкина название «Эта прекрасная жизнь», радует зрителей не первый год. В главных ролях известные актеры театра и кино – Елена Яковлева и Андрей Заводюк. Режиссер – Роман Самгин.

В центре сюжета – темпераментная актерская пара Джордж и Шарлотта Хэй. Когда-то они были известны и знамениты – снимались в кино, раздавали автографы поклонникам, а сейчас держат частный репертуарный театр в провинциальном городке, играя две пьесы труппой из пяти человек. Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино, и судьба преподносит им этот шанс. Последний показ сезона – 30 июня.