РИАМО - 18 июн. Программа социальной газификации стартовала в Московской области. Она должна завершиться до 1 января 2023 года. В ее рамках за 18 месяцев в Одинцовском округе предстоит догазифицировать 186 населенных пунктов. Об этом на еженедельном совещании рассказал заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Коротаев.

«В общей сложности программа затронет почти 14,6 тыс. жителей округа. Речь идет о тех населенных пунктах, в которых уже есть магистральный газ. Сбор заявок на социальную газификацию начался. Нами получено уже 1069 обращений от граждан», – сообщил Михаил Коротаев.

В Московской области отменены ограничения, связанные с расстоянием от газовых сетей до границ земельных участков. Количество бумаг, которые необходимо оформить, сократилось в 5 раз. Теперь для социальной газификации человеку нужно заключить лишь один договор.

«В ближайшие дни мы определим место, где в муниципалитете разместится офис социальной газификации, – проинформировал участников совещания глава округа Андрей Иванов. – В нем можно будет не только получить консультацию по догазификации, но и оформить недвижимость. Как известно, сегодня отсутствие регистрации дома является единственным препятствием для участия в программе».

Глава подчеркнул, что сроки, в которые предстоит догазифицировать округ, очень сжатые. Поэтому ход работ будет лично контролироваться им в еженедельном режиме. Также Иванов отметил, что в 2021 году в муниципалитете будут газифицированы населенные пункты, где ранее газа не было: Асаково, Чупряково и Малые Вяземы. Для этого АО «Мособлгаз» проложит около 40 км газопроводов.