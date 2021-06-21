В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – реорганизация так называемого ржавого пояса столицы, промышленных зон, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Бережковская набережная», расположенная на западе столицы.

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Производство пластика и ТЭЦ

Промзона №39 «Бережковская набережная» находится в районе Дорогомилово на западе Москвы. Изначально здесь располагался Дорогомиловский химический завод, который был запущен в эксплуатацию в 1916 году. Все его главные цеха строились еще в годы военных пятилеток, а всего на территории химзавода находилось 95 строений. В них изготавливались различные красители, серная кислота, каучуковые изделия, в годы войны – продукция военного назначения, а после – изделия для автомобильной и электротехнической промышленности.

В 1970 году завод вошел в состав научно-производственного объединения «Пластик», частью которого он является и в настоящее время. Сегодня деятельность завода продолжается, хотя ее объемы стали намного меньше: здесь выпускают полупродукты для изготовления красителей, полимерные пленки и различные изделия из пластика. Остальная территория сдается в аренду.

В свое время у завода был свой Клуб Союза химиков, здание которого построено в стиле конструктивизма. Оно было спроектировано архитектором Константином Мельниковым и сейчас является объектом культурного наследия России регионального значения.

Помимо бывшего Доргомиловского химического завода, на территории промзоны расположена ТЭЦ-12 (первоначально – Фрунзенская ТЭЦ), которая работает с 1941 года. В настоящее время электростанция использует при производстве воды новейшие технологии, многие процессы на ней автоматизированы.

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Затянувшаяся продажа

Сегодня территория промзоны занимает 26,5 га: она проходит вдоль Бережковской набережной и ограничена ТТК и Киевским вокзалом. Эксперты отмечают, что этот участок – практически последняя из привлекательных для девелоперов площадок в пределах Третьего транспортного кольца, где можно построить многофункциональный комплекс со всей необходимой инфраструктурой.

При этом поиски потенциального покупателя территории промзоны №39 продолжались около восьми лет. На протяжении долгого времени собственником являлась компания «Лираль», однако с 2021 года владельцем стал девелопер Vesper. По мнению доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, продажа объекта затянулась из-за наличия на территории работающей ТЭЦ.

«Станция производит много шума и не делает район экологичным, поэтому вполне вероятно, что инвесторы просто боялись отсутствия спроса на этой территории. Более того, наличие ТЭЦ может создать еще и юридические проблемы: строительство жилых помещений может быть ограничено», – считает Чирков.

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Элитное жилье и офисы

Сейчас компания Vesper на территории промзоны планирует построить элитные жилые дома, социальные объекты и офисы. Жилые дома займут 50% от всей застройки, также возведут храм, школы, детские сады и другие здания производственного и общественного назначения. Помимо этого, девелопер планирует разбить здесь парк на 3,5 га для отдыха. Эксперты отмечают, что, несмотря на возможные проблемы, жилье здесь будет пользоваться спросом.

«Сама территория промзоны довольно перспективная – во-первых, это престижный запад Москвы, во-вторых, она находится вблизи центра. К тому же застройщик планирует сделать здесь развитую инфраструктуру, что сделает спрос еще более высоким», – комментирует Чирков.

Экс-директор по продажам SkyApartments Дмитрий Олейник убежден, что жилье будет пользоваться популярностью. Расположение рядом с несколькими станциями метро и близость к центру делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

«Хорошая транспортная доступность – несомненный плюс данной территории. Рядом находится ТТК, центр, несколько станций метро, что позволит в короткие сроки добраться до любой точки города. Более того, жилье располагается на набережной Москвы-реки, что всегда вызывало особый интерес», – отмечает Олейник.

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Подводные камни

Несмотря на видимые плюсы, застройщик может столкнуться с некоторыми трудностями. Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке недвижимости, на девелопера могут быть возложены дополнительные требования, обуславливающие его участие в программе комплексного и устойчивого развития территорий (КУРТ). В частности, возможно, застройщик должен будет продумать и построить транспортную инфраструктуру. В распоряжении Москомархитектуры о подготовке документации по проекту говорится, что в него включены близлежащие магистрали: прилегающий участок ТТК, улица Потылиха и 1-й Сетуньский проезд.

Помимо этого, дополнительные сложности может создать работающая на территории застройки ТЭЦ. Дмитрий Олейник считает, что она требует соблюдения определенных градостроительных норм, а также может смутить некоторых покупателей.

«Согласно нормам СанПиН, минимальное расстояние от ТЭЦ для строительства жилого фонда должно составлять от 300 до 500 метров в зависимости от вида используемого топлива – нужно это понимать. Также стоит принять во внимание тот факт, что станция может портить вид из окна и создать дополнительный шум», – отмечает Олейник.

Несмотря на возможные трудности, эксперт считает, что застройка промзоны «Бережковская набережная» – перспективный проект. По его мнению, плюсы здесь значительно перевешивают минусы.

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Высокие цены

Эксперты считают, что на территории можно возвести примерно 800 тысяч квадратных метров недвижимости: в планах построить жилые квартиры, офисы, промышленные помещения. При этом стоимость подобной недвижимости будет высокой, так как девелопер собирается создать элитный квартал.

«Стоимость жилья будет достигать примерно 400 тысяч за метр квадратный. Нужно понимать, что жилье изначально заявлено как элитное, поэтому цены будут соответствующие», – отмечает Олейник.

В настоящее время проект застройки находится на стадии разработки.

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