В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – реорганизация так называемого ржавого пояса столицы, промышленных зон, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Бережковская набережная», расположенная на западе столицы.
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Производство пластика и ТЭЦ
Промзона №39 «Бережковская набережная» находится в районе Дорогомилово на западе Москвы. Изначально здесь располагался Дорогомиловский химический завод, который был запущен в эксплуатацию в 1916 году. Все его главные цеха строились еще в годы военных пятилеток, а всего на территории химзавода находилось 95 строений. В них изготавливались различные красители, серная кислота, каучуковые изделия, в годы войны – продукция военного назначения, а после – изделия для автомобильной и электротехнической промышленности.
В 1970 году завод вошел в состав научно-производственного объединения «Пластик», частью которого он является и в настоящее время. Сегодня деятельность завода продолжается, хотя ее объемы стали намного меньше: здесь выпускают полупродукты для изготовления красителей, полимерные пленки и различные изделия из пластика. Остальная территория сдается в аренду.
В свое время у завода был свой Клуб Союза химиков, здание которого построено в стиле конструктивизма. Оно было спроектировано архитектором Константином Мельниковым и сейчас является объектом культурного наследия России регионального значения.
Помимо бывшего Доргомиловского химического завода, на территории промзоны расположена ТЭЦ-12 (первоначально – Фрунзенская ТЭЦ), которая работает с 1941 года. В настоящее время электростанция использует при производстве воды новейшие технологии, многие процессы на ней автоматизированы.
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Затянувшаяся продажа
Сегодня территория промзоны занимает 26,5 га: она проходит вдоль Бережковской набережной и ограничена ТТК и Киевским вокзалом. Эксперты отмечают, что этот участок – практически последняя из привлекательных для девелоперов площадок в пределах Третьего транспортного кольца, где можно построить многофункциональный комплекс со всей необходимой инфраструктурой.
При этом поиски потенциального покупателя территории промзоны №39 продолжались около восьми лет. На протяжении долгого времени собственником являлась компания «Лираль», однако с 2021 года владельцем стал девелопер Vesper. По мнению доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, продажа объекта затянулась из-за наличия на территории работающей ТЭЦ.
«Станция производит много шума и не делает район экологичным, поэтому вполне вероятно, что инвесторы просто боялись отсутствия спроса на этой территории. Более того, наличие ТЭЦ может создать еще и юридические проблемы: строительство жилых помещений может быть ограничено», – считает Чирков.
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Элитное жилье и офисы
Сейчас компания Vesper на территории промзоны планирует построить элитные жилые дома, социальные объекты и офисы. Жилые дома займут 50% от всей застройки, также возведут храм, школы, детские сады и другие здания производственного и общественного назначения. Помимо этого, девелопер планирует разбить здесь парк на 3,5 га для отдыха. Эксперты отмечают, что, несмотря на возможные проблемы, жилье здесь будет пользоваться спросом.
Экс-директор по продажам SkyApartments Дмитрий Олейник убежден, что жилье будет пользоваться популярностью. Расположение рядом с несколькими станциями метро и близость к центру делает его привлекательным для потенциальных покупателей.
«Хорошая транспортная доступность – несомненный плюс данной территории. Рядом находится ТТК, центр, несколько станций метро, что позволит в короткие сроки добраться до любой точки города. Более того, жилье располагается на набережной Москвы-реки, что всегда вызывало особый интерес», – отмечает Олейник.
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Подводные камни
Несмотря на видимые плюсы, застройщик может столкнуться с некоторыми трудностями. Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке недвижимости, на девелопера могут быть возложены дополнительные требования, обуславливающие его участие в программе комплексного и устойчивого развития территорий (КУРТ). В частности, возможно, застройщик должен будет продумать и построить транспортную инфраструктуру. В распоряжении Москомархитектуры о подготовке документации по проекту говорится, что в него включены близлежащие магистрали: прилегающий участок ТТК, улица Потылиха и 1-й Сетуньский проезд.
Помимо этого, дополнительные сложности может создать работающая на территории застройки ТЭЦ. Дмитрий Олейник считает, что она требует соблюдения определенных градостроительных норм, а также может смутить некоторых покупателей.
Несмотря на возможные трудности, эксперт считает, что застройка промзоны «Бережковская набережная» – перспективный проект. По его мнению, плюсы здесь значительно перевешивают минусы.
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Высокие цены
Эксперты считают, что на территории можно возвести примерно 800 тысяч квадратных метров недвижимости: в планах построить жилые квартиры, офисы, промышленные помещения. При этом стоимость подобной недвижимости будет высокой, так как девелопер собирается создать элитный квартал.
В настоящее время проект застройки находится на стадии разработки.
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