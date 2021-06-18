РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Ремонт проведут в 13 подъездах 8 домов в поселке Светлые горы и деревне Аристово подмосковного Красногорска до 30 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В поселке Светлые горы и деревне Аристово территориального управления Отрадненское в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» ведутся работы в 13 подъездах 8 домов, находящихся в ведении управляющей организации МУП «РСП».

Ремонтные работы в домах №№5, 16, 17, 18, 23, 24 и 25 в Светлых горах, а также в доме №18 в деревне Аристово начали проводить 4 июня, а до 30 июля объекты должны быть сданы.

По словам директора УК Сергея Слюсаря, в данный момент ведутся работы по плану 2020 года, которые были перенесены из-за пандемии. Губернаторская программа софинансирования предполагает выделение 50% средств из муниципального и областного бюджетов, оставшиеся 50% - за счет управляющей компании.

«Жители пишут заявку в УК, письмо отправляется в администрацию Красногорска. Дальше администрация обращается в ГЖИ на предмет обследования дома и совместно с ГЖИ принимает решение включать или не включать данный дом в программу», - сказал Слюсарь.

Программа софинансирования распространяется на определенный перечень работ: обновление входной группы с устройством пандуса, ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов и осветительных приборов, оконных блоков и почтовых ящиков. Дополнительные работы, не входящие в состав утвержденного перечня, собственники МКД проводят за свой счет.