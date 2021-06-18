РИАМО - 18 июн. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении электронных торгов на покупку малых архитектурных форм в Раменском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

ООО «КГБ» пожаловалось в УФАС на действия комиссии по реализации закупок муниципальных казенных учреждений «Территориальное управление «Софьинское» и «Центр закупок» при проведении закупки малых архитектурных форм для нужд теруправления.

Согласно жалобе, организатор торгов неправомерно отказал фирме в допуске к участию в аукционе. По итогам рассмотрения сведений управление ФАС признало жалобу обоснованной.

Учреждениям выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения.