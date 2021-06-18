РИАМО - 18 июн. Вопросы, полученные от граждан Советом депутатов и Общественной палатой Одинцовского городского округа, рассмотрели на еженедельном совещании главы муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Председатель Совета Татьяна Одинцова обратила внимание участников на необходимость установки светофора на пешеходном переходе у дома №8А на улице Чикина в Одинцове. Она отметила, что с этой просьбой жители обращались к депутатам неоднократно.

«Во время учебного года по этому переходу улицу пересекают более 3 тыс. детей в день. Рядом расположены два крупных учебных заведения: гимназий №14 и лицей №2. Вероятность ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов слишком высока», – сообщила Татьяна Одинцова.

Глава поручил до конца месяца оборудовать переход светофором.

«До 1 июля светофор должен быть установлен, – распорядился Андрей Иванов. – К концу лета мы сможем оптимизировать режим его работы, и первого сентября дети безопасно пойдут в свои школы».

Среди тем, которые затронула председатель Общественной палаты Марианна Кристалинская, был вопрос, связанный с несанкционированной свалкой строительного мусора около Рублевского проезда в Ромашкове. Глава округа поставил задачу убрать мусор, блокировать доступ к проблемной точке и оборудовать ее видеонаблюдением.

Нарушителей, регулярно сбрасывающих в Ромашково строительные отходы, можно установить с использованием фотоловушек. 20 таких устройств муниципалитет приобрел еще в прошлом году как раз для борьбы с незаконными свалками.