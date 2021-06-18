РИАМО - 18 июн. Максимальное количество баллов на экзаменах набрали две выпускницы лицея Электрогорска – Александра Грунина и Зоя Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Электрогорск.

Так, Александра Грунина получила 100 баллов на экзамене по химии, а Зоя Петрова – 100 баллов по литературе. Глава Электрогорска Сергей Дорофеев поздравил лицеисток с высокими результатами.

«Пусть эта победа станет началом успешного пути во взрослую жизнь! Умнички, мы вами гордимся!» - написал глава города в своем Instagram-аккаунте.

Также он выразил благодарность электрогорским педагогам – учителям химии Нелли Вячеславовне Домниковой и литературы Галине Владимировне Кармановой. Глава Электрогорска поблагодарил их за высокий профессионализм и достойную подготовку 11-классниц, а также пожелал дальнейших успехов и достижений.

В этом году выпускники 11-х классов в рамках ЕГЭ сдают экзамены по обязательным предметам и дисциплинам по выбору. Согласно утвержденному графику, основные даты сдачи ЕГЭ в этом году продлятся до 25 июня. Те, кто не успеет сдать экзамены до этого дня по уважительным причинам, смогут сделать это в резервные дни с 28 июня по 2 июля.