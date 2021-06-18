РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Временный госпиталь для больных коронавирусом в тяжелой форме снова заработал в поселке радиоцентра Романцево Подольска, всего в округе 4 стационара специализируются на больных Covid-19, сообщил «РИАМО в Подольске» главврач Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) Вардан Геворкян.

«Городской округ Подольск встречает всплеск новой коронавирусной волны во всеоружии. Совместно с администрацией округа разработан комплекс огромного количества мероприятий. В том числе на днях открылся новый, четвертый по счету стационар в поселке Романцево. Загрузка в нем составляет около 70%. Туда привозят заболевших со всего Подмосковья. Также власти округа помогают размещать врачей, которые приезжают на работу в смены, обеспечивают их питание, хознужды», - сказал Геворкян.

Он отметил, что в Подольске на сегодняшний день нет отказов в госпитализации в связи с Covid-19. Каждому жителю округа медики приходят на помощь: врачи приезжают на дом или госпитализируют больных по скорой помощи в случае необходимости, места для них есть.

В госпитале Романцева все койки обеспечены подачей кислорода, есть реанимационные и койки отделения интенсивной терапии. Госпиталь оснащен современным оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции легких, прикроватными мониторами пациента, шприцевыми дозаторами, аппаратами Боброва.

В госпитале есть уникальное ультразвуковое оборудование, которое позволяет в динамике отслеживать поражение легких. Обычно это проводится на аппаратах компьютерной томографии. Но ультразвуковое оборудование очень удобно для специалистов – они быстро получают результаты, а для пациентов не требуется повторной лучевой нагрузки.

У госпиталя собственная лаборатория. Стационар обеспечен лекарственными препаратами и средствами защиты. Два трехтонных генератора обеспечивают стабильную подачу кислорода. Также во дворе построена станция для обеззараживания канализационных стоков.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>