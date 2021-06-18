РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. Врач-педиатр Светлана Фролова из Краснопутьской амбулатории Домодедова заняла третье место во Всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший участковый педиатр», сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, она стала лучшим участковым педиатром Московской области.

На третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 субъектов РФ и 8 федеральных органов исполнительной власти.