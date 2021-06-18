РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жители городского округа Люберцы за два месяца собрали 8 мешков пластиковых крышечек в специальном контейнере, установленном в парке, сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Жители продолжают принимать активное участие в акции «Добрые крышечки». Активистка Елена Баулина в пункт приема привезла пластиковые крышечки из контейнера в виде сердца, установленного в Наташинском парке. Всего за два месяца жители Люберец заполнили его целиком, все уместилось в 8 мешков.

Кроме того, учащиеся лицея №42 с декабря 2020 года по май 2021 года собирали пластиковые крышки в 5-литровые бутылки. За полгода накопили 83 бутылки.

Все крышечки отправят на переработку на Тверской завод вторичных полимеров. Пластик взвесят, и деньги за него переведут на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.

Пластиковые крышки принимают по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, 3.