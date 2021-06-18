РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. В преддверии Дня медицинского работника активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с благотворительным фондом «Рождественская звезда» передали более 500 книг для детей сотрудников медучреждений городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Регионального отделения ОНФ в Московской области.

«Книги были предоставлены нашим спонсором – Центральным рынком городского округа Щелково. Это повесть-сказка «Цветок жизни» Владимира Бороздинова в подарочном издании. В связи с тем, что опять растет число заболевших Covid-19, медики вышли на круглосуточное дежурство. Мы решили их еще раз поддержать и сказать, что мы помним, что они наши герои в белых халатах. Надеемся, что скоро, благодаря им, у нас закончится это тяжелое время», – сказал участник акции «МыВместе», член регионального штаба ОНФ, гендиректор благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.

К поздравлениям врачей присоединились также представители Щелковского отделения «Российского красного креста». Они передали медикам средства гигиены – шампуни и гели для душа.

По всей стране ОНФ ко Дню медицинского работника проводит акцию «Герои в белом». Общественники благодарят врачей и медицинских работников за труд разными форматами: дарят виртуальные открытки и цветы, проводят концерты. Особенно важно поблагодарить медиков, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь набирает обороты, а врачи и медсестры трудятся не покладая рук, спасая жизни людей.