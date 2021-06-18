РИАМО - 18 июн. Противопоказаниями для прививки от коронавируса являются беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Кроме того, прививку нельзя делать тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этих случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).

В то же время людям с онкозаболеваниями и хроническими болезнями можно и даже нужно прививаться. Противопоказанием является только проведение активной химиотерапии онкобольным и обострение хронических заболеваний.

Перед прививкой не нужно сдавать какие-то обязательные анализы. Врач осмотрит пациента перед вакцинацией и примет решение о необходимости сдачи анализов.

Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. При этом следует помнить, что количество антител в течение полугода после болезни снижается.

При мутации вируса вакцинация от коронавируса допускается, так как вакцина действует на различные штаммы.

Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

Сотрудникам сферы дистанционной торговли также необходимо прививаться от Covid-19.

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