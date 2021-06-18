РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жительнице Люберец Анне Кашириной вручили приз за победу в викторине «Широка страна моя родная», сообщили в МФЦ.

Викторину провел МФЦ Подмосковья совместно с ООО «Автодор-Платные дороги». С помощью генератора случайных чисел были определены семеро победителей. Одним из них оказалась Анна Каширина.

Женщина приняла участие в викторине, ответив на пять вопросов в Instagram-аккаунте МФЦ Подмосковья, и выиграла приз. Торжественное вручение подарка состоялось в отделе приема заявителей «Центральный» Люберец. Кашириной вручили транспондер T-pass Premium - гаджет для бесконтактной оплаты проезда.